"Роман с Сибирью" исполнят в Тобольске

Традиционный музыкальный фестиваль искусств "Лето в Тобольском кремле" стартует 15 июля в Тюменской области. В этом году решили вернуться к двухдневному проведению фестиваля: откроется он в Тюмени, а завершится в Тобольске. На гала-концерте под названием "Роман с Сибирью" в духовной столице Сибири – Тобольске - выступят ведущие солисты и хор Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством народного артиста России Дмитрия Бертмана.

В сопровождении Тюменского филармонического оркестра музыканты исполнят оперу "Сибирь" итальянского композитора Умберто Джордано в оригинальном исполнении, которую тематически дополнят произведения Александра Алябьева, 230-летнему юбилею которого посвящен фестиваль в этом году.

Александр Алябьев – композитор, родоначальник русского романса, родился 15 августа 1787 года в Тобольске в семье вице-губернатора. В Тобольске Алябьев организовал симфонический оркестр "казачьей музыки". Также он руководил симфоническими и хоровыми концертами, выступал как дирижер и пианист. Здесь были созданы многие из лучших романсов Алябьева: "Иртыш", "Зимняя дорога", "Вечерний звон", "Два ворона".

"Нынешний год – юбилейный для Тобольска: городу 430 лет. Было решено показать нашим гостям неизвестную оперу "Сибирь" в постановке московского музыкального театра "Геликон-Опера" и Тюменского филармонического оркестра", - рассказал ранее директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Опера "Сибирь" неслучайно прозвучит у стен Тобольского кремля. В своем произведении итальянский композитор рассказывает о тобольских каторжниках, суровой сибирской зиме и воспевает любовь к этому краю.

Помимо этого, театр представит "Кофейную кантату" Баха. Это произведение Бах написал для кофейного дома Циммермана в Лейпциге, где он работал с 1729 года и время от времени по заказу его владельца писал музыку. Это первое произведение искусства, посвященное кофе. Владелец кофейни, заказывая Баху юмористическое произведение о кофе, хотел популяризовать этот напиток. Именно поэтому встреча артистов и слушателей в Тобольске пройдёт в необычном формате – за чашечкой натурального кофе.

А в Тюмени в рамках фестиваля Московский музыкальный театр "Геликон – опера" исполнит знаменитую оперетту "Летучая мышь" австрийского композитора Иоганна Штрауса (сына). Зрители спектакля окажутся желанными гостями феерически веселого бала-маскарада в доме князя Орловского. В вихре венских вальсов закружилось и смешалось все и вся – легкий флирт, праздничные розыгрыши, любовные недоразумения и приятное угощение.

Напомним, первый фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" прошел в 2006 году, когда была представлена опера Мусоргского "Борис Годунов" артистами московского театра "Новая опера". В 2014 году в Тобольске выступил народный артист России Дмитрий Хворостовский. В прошлом году на сцене выступали народный артист Северной Осетии Михаил Колелишвили, лауреаты международных конкурсов Юлия Маточкина и Дмитрий Корчак, а также народная артистка Северной Осетии и Южной Осетии Вероника Джиоева.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.