Судебные приставы будут искать должников в торговых центрах

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени в преддверии сезона отпусков приставы предложат тюменцам узнать о своих долгах без отрыва от будничных дел. Специалисты регионального УФССП будут проверять и консультировать тюменцев в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на автовокзале 24 марта с 10 часов утра до 8 часов вечера.

"Все, что нужно тюменцам и гостям города для того, чтобы узнать о своих долгах по кредитам, штрафам ГИБДД, налогам и другим платежам, — это наличие паспорта. Предъявив документ, они смогут через информационный сервис "Банк данных исполнительных производств" удостовериться в отсутствии долгов либо, обладая информацией об их наличии, вовремя погасить задолженность и спать спокойно", — рассказали в пресс-службе УФССП.

Подобные акции от сотрудников ведомства не редкость. В феврале о своих долгах узнали порядка пятидесяти посетителей филиала межрайонного отдела ГИБДД на Московском тракте.