В Тюмени состоялся третий открытый форум "Прокуратура и общество на страже природы"

Третий открытый форум "Прокуратура и общество на страже природы" прошел в Тюмени 22 марта. Мероприятие открыл главный прокурор области Владимир Владимиров.

Он отметил, что тема форума для обсуждения выбрана не случайно, ведь 2017 год президентом России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

В Тюменской области - разнообразие природных ресурсов. Земли лесного фонда составляют 71% от площади Тюменской области или 11,3 млн га, из них лесные участки, покрытые лесом, занимают 6,8 млн га. На территории области учреждены 98 особо охраняемых природных территорий, из них 96 – регионального значения и два – федерального значения (заказники "Белоозерский" в Армизонском районе и "Тюменский" в Нижнетавдинском районе).

В целях усиления надзора за соблюдением природоохранного законодательства на территории Тюменской области в апреле 2015 года приказом Генерального прокурора РФ была образована Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Как итог – количество выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования по сравнению с 2014 годом увеличилось почти вдвое (с 650 в 2014 году до 1201 в 2015 году).

В 2016 году установлено уже 2282 нарушения в указанной сфере. Для их устранения внесен 31 протест, 332 представления, объявлено 175 предостережений, в суды направлено 191 заявление. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 258 лиц, к административной – 152. По материалам прокуратуры возбуждено 35 уголовных дел.

За два месяца 2017 года выявлено 343 нарушения природоохранного законодательства. Для их устранения внесено 3 протеста, 41 представление, объявлено 3 предостережения, в суды направлено 44 заявления. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 14 лиц, к административной – 11. По материалам прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело.