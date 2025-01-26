В Тюменской области появилась первая экобиостанция с туристическим маршрутом

Фото департамента недропользования и экологии Тюменской области

Первая в Тюменской области "Экобиостанция "ЧИР" "Лесная локация" появилась в Нижнетавдинском районе. Это отличное место для семейного туризма, пишет АНО "Тюменская область сегодня".

Как рассказала председатель ТОДД "ЧИР", член Общественной палаты Тюменской области Светлана Максимова, экобиостанция позволит проводить исследования круглогодично - экологический центр в местах обитания краснокнижных растений и животных будет способствовать развитию детского и семейного туризма, а студенты тюменских вузов могут собирать здесь материал для научных работ.

Пилотный проект, разработанный Тюменским областным общественным детским движением "ЧИР", позволяет лучше понять местную экосистему. Причем маршрут не только знакомит с прекрасной тюменской природой, но и рассказывает об истории, палеонтологии и культуре региона. Маршрут построен бережно по отношению к природе и увлекательно для людей. На территории экобиостанции есть кемпинг и глэмпинг, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.