Тюменские врачи лечат пациентов нефтью

В Тюмени в Областной клинической больнице №1 стали практиковать новые оздоровительно-восстановительные процедуры. Для реабилитации пациентов здесь используют негорючую нафталановую нефть.

"Лечение нафталаном — это мощная эффективная терапия многих заболеваний, среди которых болезни костно-мышечной и нервной системы, кожи, сосудов, гинекологические и урологические заболевания. Благодаря его уникальным лечебным свойствам рассасываются воспалительные процессы, уменьшаются боли, улучшается кровообращение и обменные процессы. В нашей больнице мы используем нафталанотерапию в виде аппликаций и ультразвукового введения", — рассказала заведующая центром реабилитации ОКБ №1 Юлия Николаева.

Как сообщили в пресс-службе больницы, сырье для процедур доставляют из Азербайджана. В отличие от других видов нефти нафталан не содержит бензина, лигроина и керосина. Дистиллят нафталановой нефти, очищенной от нежелательных субстанций, сохраняет повышенную концентрацию целебных компонентов.

"Мы применяем нафталанотерапию в лечении и оздоровлении пациентов ОКБ №1, находящихся на стационарном лечении. При наличии показаний и при отсутствии противопоказаний процедуры могут быть назначены с целью профилактики или общего оздоровления любому желающему", — добавила Николаева.