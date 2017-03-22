Гостям Тюмени напомнили о правилах дорожной безопасности

14:07 22 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Экспресс-уроки по правилам дорожной безопасности провели в Тюмени сотрудники ГИБДД в рамках всероссийской социальной кампании "Сложности перехода".

Полицейские познакомили посетителей вокзала с маршрутами движения городского общественного транспорта, рассказали им о местах расположения аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и вручили каждому гостю световозвращающие аксессуары, которые помогут им стать заметней на дороге в тёмное время суток.

Пассажиры, прибывающие на станцию Тюмень из разных регионов страны, присоединились к призывам социальной кампании, понимая важность взаимопонимания между водителями и пешеходами. По их словам, незнание инфраструктуры города значительно снижает бдительность пешеходов, и в этой ситуации очень важно терпимое отношение водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюмени.

Теги: вокзал , ГИБДД , безопасность дорожного движения , железная дорога
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017