Гостям Тюмени напомнили о правилах дорожной безопасности

Экспресс-уроки по правилам дорожной безопасности провели в Тюмени сотрудники ГИБДД в рамках всероссийской социальной кампании "Сложности перехода".
Полицейские познакомили посетителей вокзала с маршрутами движения городского общественного транспорта, рассказали им о местах расположения аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и вручили каждому гостю световозвращающие аксессуары, которые помогут им стать заметней на дороге в тёмное время суток.
Пассажиры, прибывающие на станцию Тюмень из разных регионов страны, присоединились к призывам социальной кампании, понимая важность взаимопонимания между водителями и пешеходами. По их словам, незнание инфраструктуры города значительно снижает бдительность пешеходов, и в этой ситуации очень важно терпимое отношение водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюмени.
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