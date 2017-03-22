Горожан приглашают на ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы пройдет 23 марта в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.
Свои вакансии представят более 15 работодателей. Среди востребованных специальностей: водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, машинист копра, электрогазосварщик, механик, машинист экскаватора, диспетчер, водитель бензовоза, механизатор.
На ярмарке соискатели смогут лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Республики, 204В, корп. 3.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru