Горожан приглашают на ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы пройдет 23 марта в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Свои вакансии представят более 15 работодателей. Среди востребованных специальностей: водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, машинист копра, электрогазосварщик, механик, машинист экскаватора, диспетчер, водитель бензовоза, механизатор.

На ярмарке соискатели смогут лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Республики, 204В, корп. 3.