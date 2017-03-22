Горожан приглашают на ярмарку вакансий

13:31 22 марта 2017
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abmrsk.ru
| Фото: abmrsk.ru

Ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы пройдет 23 марта в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Свои вакансии представят более 15 работодателей. Среди востребованных специальностей: водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, машинист копра, электрогазосварщик, механик, машинист экскаватора, диспетчер, водитель бензовоза, механизатор.

На ярмарке соискатели смогут лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Республики, 204В, корп. 3.  

Теги: центр занятости населения , вакансии
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