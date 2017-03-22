В Тюмени презентуют лучшие социальные проекты

Городской этап ежегодного конкурса "Лидер XXI века" пройдет в Тюмени 28 марта на базе центра развития творчества детей и юношества "Грант" (ул. Профсоюзная, 52).

Конкурсные мероприятия продлятся с 9 до 15 часов. Участниками станут более 15 руководителей и активистов детских и молодежных общественных объединений. Им предстоит провести творческую самопрезентацию "Я – лидер!" и видеопрезентацию своего социального проекта.

Победители городского этапа получат возможность представить Тюмень на региональном этапе конкурса, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.