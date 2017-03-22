Тюменские активисты назвали сервис по онлайн-слежению за уборкой улиц бесполезным

С приходом в Тюмень весны в городе не только запахло долгожданным потеплением, но и обнажились весьма серьезные проблемы. Участники Клуба экспертов обсудили две в прямом смысле слова наболевшие для жителей областной столицы темы: некачественную чистку улиц от наледи и проблему пациентов, требующих от врачей выписать бесполезные лекарства.

Участник Клуба экспертов Олег Морозов отметил: передвигаться по улицам Тюмени в последнее время крайне опасно из-за льда на тротуарах. При этом схожие жалобы легко можно найти и в социальных сетях, и на форумах, и в комментариях к соответствующим новостям. В качестве ответа городские власти… запустили виртуальную карту, отражающую местоположение специализированной уборочной техники. По мнению эксперта, данная мера – абсолютно бесполезна.

"Во-первых, если тюменцы недовольны процессом, повлиять оперативно они всё равно на него не могут. Во-вторых, допустим, я узнал, что где-то, куда мне нужно пойти, до сих пор скользко. Что, теперь я буду свой маршрут привычный менять в пользу мест, где льда нет? Или ждать, пока лёд уберут, откладывать поездку? И, наконец, на эту виртуальную карту тоже ведь деньги тратятся. Которые можно было бы при желании пустить на увеличение темпа уборки льда, что реально помогло бы тюменцам меньше зарабатывать травмы от падений", - считает Олег Морозов.

Пользователи, в целом, согласились с подобной критикой, отметив, что подобные мероприятия, скорее, делаются для эффектной демонстрации бурной деятельности или даже для "освоения" бюджетных денег. Впрочем, один из участников дискуссии выразил мнение, что тюменцы могли бы и сами озаботиться своей безопасностью, по крайней мере, в рамках собственного двора.

"В частном секторе что-то никому не скользко, кому скользко, золы подсыплет, или выходит и кайлает лёд, а не посты пишет. А квартиранты видят ниже своего достоинства взять лопату и потратить 5 минут, чтобы было не скользко, пусть даже в помощь дворнику", - отмечает Евгений Лепешкин.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области, модератора Клуба Александра Пересторонина, эта проблема возникает практически каждый год, и решить ее целиком и полностью в условиях нашего климата маловероятно. "Но это не значит, что надо оставить все как есть и ждать, когда лед, наконец, растает сам. Раз поступает большое количество жалоб, есть травмы, то надо принимать соответствующие меры, искать эффективные решения. Самим гражданам – быть осторожными, надевать удобную обувь, бизнесменам – озаботиться безопасностью территорий возле зданий, где расположены их организации. В любом случае, прогнозы погоды есть, и к таким явлениям необходимо готовиться заранее", - отметил он.

Проблему неадекватных запросов пациентов поднял профессор Пушкарь. По словам эксперта, тюменцы на приеме у врача нередко стали требовать прописать им антибиотики для лечения… простудных вирусных заболеваний. При этом горожане грозятся пожаловаться на терапевта, если он не выполнит их просьбу, считая действия медика непрофессиональными.

"Запомните и расскажите другим: антибиотики бесполезны при вирусных и некоторых кишечных инфекциях! Они положены при инфекциях бактериальных! Не думайте, что врач просто пожадничал рецепт вам выписать. Просто в большинстве самых распространенных случаев антибиотики вам не помогут. Не выпрашивайте антибиотик у врача в случае вирусного заболевания. Не заставляйте терапевта прописывать вам то, что вам на самом деле не нужно", - призывает профессор Пушкарь.

В комментариях пользователи предположили, что помимо этой проблемы возможна и другая: медики могут находиться в сговоре с аптеками или платными клиниками, намеренно выписывая более дорогие лекарства или рекомендуя "нормальное лечение" у других врачей.