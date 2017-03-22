В тюменском аэропорту пройдут антитеррористические учения

Командно-штабное учение по пресечению условного "теракта" пройдет в тюменском аэропорту "Рощино" сегодня, 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.
В учении примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС России, органов власти и других ведомств.
В период проведения учения аэропорт "Рощино" будет работать в обычном режиме.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru