В тюменском аэропорту пройдут антитеррористические учения

09:52 22 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
rassenia.info

Командно-штабное учение по пресечению условного "теракта" пройдет в тюменском аэропорту "Рощино" сегодня, 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В учении примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС России, органов власти и других ведомств.

В период проведения учения аэропорт "Рощино" будет работать в обычном режиме.

Теги: Рощино , МЧС , учения , аэропорт , МВД , ФСБ , терроризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017