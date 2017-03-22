В тюменском аэропорту пройдут антитеррористические учения

Командно-штабное учение по пресечению условного "теракта" пройдет в тюменском аэропорту "Рощино" сегодня, 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В учении примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС России, органов власти и других ведомств.

В период проведения учения аэропорт "Рощино" будет работать в обычном режиме.