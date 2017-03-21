Специалисты со всей России обсуждают в ФЦН Тюмени малоинвазивные методы хирургии позвоночника

Фото пресс-службы ФЦН

Международная конференция "Минимально инвазивная хирургия позвоночника" стартовала на базе Федерального центра нейрохирургии Тюмени сегодня, 21 марта. Участие в ней принимают 20 специалистов из Перми, Челябинска, Москвы, Сургута, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Ханты-Мансйиска.

По словам главного врача центра, профессора Альбера Суфианова, особое внимание организаторы уделили подбору лекторского состава. В него вошли компетентнейшие специалисты в области хирургии позвоночника - заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ Северо-Западного государственного медицинского университета им.И.И.Мечникова Дмитрий Пташников и врач-нейрохирург Университетской клиники в Градец-Кралове (Чешская Республика) Томаш Хоссу.

"Отбор экспертов проводился тщательно, учитывались профессиональные качества и достижения лекторов. Мы надеемся, что все участники по завершении курса получат новый опыт, который смогут активно применять на практике. Предлагаю коллегам как можно больше общаться друг с другом и делиться знаниями", - сказал Альберт Акрамович, приветствуя участников.

Профессор Дмитрий Пташников рассказал слушателям историю развития минимально инвазивных методов в хирургии позвоночника и отметил, что ФЦН Тюмени совершил большой рывок в работе за последние четыре года, в том числе, по этому направлению.

Особый интерес участников вызвала лекция чешского гостя Томаша Хоссу о показаниях и противопоказаниях к минимально инвазивному вмешательству.

После лекционной части для участников конференции был организован мастер-класс "живой нейрохирургии": специалисты могли наблюдать за проведением операции посредством 3D-трансляции из операционной.

Отметим, что на второй день конференции запланированы лекции Томаша Хоссу и Дмитрия Плашникова о возможных осложнениях при минимально инвазивной хирургии. Заведующий нейрохирургическим отделением №3 ФЦН Валерий Манащук расскажет о хирургии позвоночника с использованием стабилизирующих систем под нейронавигационным контролем.

Затем слушатели рассмотрят клинические случаи и будут наблюдать за проведением операции. В заключение конференции всем участникам вручат сертификаты.