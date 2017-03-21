Тюменцам расскажут все о регистрации НКО

Пятая лекция Школы руководителя молодежного сообщества пройдет 22 марта в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Начало в 19 часов.

Деловую игру "Конструктор НКО" проведут эксперты в области проектирования и реализации социальных проектов Мария Федоренко и Максим Шереметьев. Они расскажут, что необходимо для регистрации некоммерческой организации, где взять необходимые документы и зачем это нужно молодежным сообществам.

Как отметили в пресс-службе коворкинга, Школа руководителя молодежного сообщества – это курс из шести интерактивных лекций, семинаров, тренингов и мастер-классов о тенденциях в молодежной среде от региональных экспертов области. Заключительный мастер-класс будет посвящен стратегии продвижения в сети.

Мероприятия проходят каждую неделю и завершатся образовательным интенсивом, который состоится 29 марта.