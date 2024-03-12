Моор наградил победителей Молодежной лидерской премии

Более 154 миллионов рублей направлено в Тюменской области в 2023 году на реализацию идей, которые инициированы молодежью и для молодежи, заявил губернатор Александр Моор, приветствуя победителей регионального проекта "Молодежная лидерская премия".

На региональную "Молодежную лидерскую премию" по итогам 2023 года номинировалось около 2,8 тысячи молодежных событий, в шорт-лист вошли 118 проектов от 110 лидеров. Победителями признаны 72 проекта - премии удостоены 75 человек.

Руководитель проекта "Лига дворового спорта" Егор Южаков от имени собравшихся поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за высокую оценку роли молодежных инициатив в развитии региона и страны. "Наш проект стартовал в Тюмени 12 лет назад как "Лига дворового футбола". Именно на базе этого движения к 2023 году мы вышли на федеральный уровень. На данный момент в нашей большой спортивной семье – 10 тысяч участников из четырех регионов. Это подтверждает, что мы на правильном пути", – сказал он.

Александр Моор вручил молодежным лидерам региона награды и поблагодарил их за работу на благо Тюменской области. "Желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, ставить перед собой большие цели. Мы, со своей стороны, ваши идеи поддержим", – обратился к ребятам губернатор.

