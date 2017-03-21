Председателя дачного товарищества оштрафовали за махинации с электроэнергией

Жалоба на завышение тарифов на электроэнергию в дачном товариществе "Мичуринец-2", расположенном на Ялуторовском тракте, поступила в прокуратуру Тюменского района от одной из дачниц.

В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась.

"Согласно распоряжению Региональной энергетической комиссии, для граждан, имеющих приборы учета электроэнергии, не позволяющие определять объем потребления электроэнергии дифференцировано по зонам суток, должен применяться одноставочный тариф без дифференциации по зонам суток. Весь прошлый год в дачном товариществе применялся одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток. Люди за электроэнергию платили больше, чем положено", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областной прокуратуры.

На председателя ДНТ завели административное дело за завышение регулируемых государством цен. По результатам рассмотрения дела суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.