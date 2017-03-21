Председателя дачного товарищества оштрафовали за махинации с электроэнергией

09:25 21 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жалоба на завышение тарифов на электроэнергию в дачном товариществе "Мичуринец-2", расположенном на Ялуторовском тракте, поступила в прокуратуру Тюменского района от одной из дачниц.

В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась.

"Согласно распоряжению Региональной энергетической комиссии, для граждан, имеющих приборы учета электроэнергии, не позволяющие определять объем потребления электроэнергии дифференцировано по зонам суток, должен применяться одноставочный тариф без дифференциации по зонам суток. Весь прошлый год в дачном товариществе применялся одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток. Люди за электроэнергию платили больше, чем положено", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областной прокуратуры.

На председателя ДНТ завели административное дело за завышение регулируемых государством цен. По результатам рассмотрения дела суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Теги: дачи , электроэнергия , штрафы , дачники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017