ЮниМед поможет тюменцам справиться с аллергией

Аллергия – это настоящий бич нашего времени. В результате ухудшения экологической обстановки она распространяется все шире и шире среди детей и взрослых. Весной всегда наблюдается пик обращаемости к врачам с жалобами на различные симптомы аллергии.

Учитывая возрастающий спрос на услуги врача-аллерголога, многопрофильный центр семейной медицины "ЮниМед" предлагает консультативные приемы опытного врача аллерголога-иммунолога, педиатра каждый день рабочей недели (субботы – по графику).

Прием ведет врач аллерголог-иммунолог с двенадцатилетним опытом работы Наталья Баженова.

Основные направления работы:

- аллергические заболевания органов дыхания: аллергический ринит, бронхиальная астма.

- аллергические заболевания кожи: атопический дерматит, крапивница, ангионевротический отек, контактный дерматит

- поллиноз: сезонный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит

- аллергия пищевая, инсектная, лекарственная.

В центре можно без очередей пройти комплексное обследование и лечение:

- неинъекционные методы аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

- выявление причинно-значимых аллергенов методом специфического аллергообследования

- диагностирование, терапевтическая коррекция иммунитета

- проведение восстанавливающих процедур, направленных на защиту иммунной системы человека

- функциональное исследование легких методом графической регистрации (спирография)

- купирование острых процессов (обострение бронхиальной астмы, крапивницы) в условиях дневного стационара.

Записаться на прием к врачу аллергологу-иммунологу медцентра "ЮниМед" можно по телефону 500-133 (доб. 2) или на сайте uni-center.com, вопросы специалистам можно задать в разделе "Вопросы и ответы".