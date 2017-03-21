ЮниМед поможет тюменцам справиться с аллергией

Аллергия – это настоящий бич нашего времени. В результате ухудшения экологической обстановки она распространяется все шире и шире среди детей и взрослых. Весной всегда наблюдается пик обращаемости к врачам с жалобами на различные симптомы аллергии.
Учитывая возрастающий спрос на услуги врача-аллерголога, многопрофильный центр семейной медицины "ЮниМед" предлагает консультативные приемы опытного врача аллерголога-иммунолога, педиатра каждый день рабочей недели (субботы – по графику).
Прием ведет врач аллерголог-иммунолог с двенадцатилетним опытом работы Наталья Баженова.
Основные направления работы:
- аллергические заболевания органов дыхания: аллергический ринит, бронхиальная астма.
- аллергические заболевания кожи: атопический дерматит, крапивница, ангионевротический отек, контактный дерматит
- поллиноз: сезонный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит
- аллергия пищевая, инсектная, лекарственная.
В центре можно без очередей пройти комплексное обследование и лечение:
- неинъекционные методы аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).
- выявление причинно-значимых аллергенов методом специфического аллергообследования
- диагностирование, терапевтическая коррекция иммунитета
- проведение восстанавливающих процедур, направленных на защиту иммунной системы человека
- функциональное исследование легких методом графической регистрации (спирография)
- купирование острых процессов (обострение бронхиальной астмы, крапивницы) в условиях дневного стационара.
Записаться на прием к врачу аллергологу-иммунологу медцентра "ЮниМед" можно по телефону 500-133 (доб. 2) или на сайте uni-center.com, вопросы специалистам можно задать в разделе "Вопросы и ответы".
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