Центр "ЮниМед" в честь своего десятилетия дарит клиентам скидки

7 сентября многопрофильный центр семейной медицины "ЮниМед" празднует свой юбилей - ему исполняется 10 лет! Кажется, совсем недавно центр распахнул свои двери для пациентов и первым из частных медучреждений города стал работать в формате семейной медицины. Но времени прошло немало, и за эти годы "ЮниМед" успел оказать помощь более 60 000 тюменцев и гостей города, в три раза увеличить свои площади, открыть два филиала и свою аптеку.

Сейчас центр работает по 49 направлениям медицинской деятельности, среди которых и очень популярные, и редкие для региона. В числе самых востребованных - семейная медицина, педиатрия, гинекология, отоларингология, колопроктология. А среди редких – пульмонология, сомнология, озонотерапия.

Совсем недавно было пролицензировано новое направление - медицинская реабилитация. Открыто профильное подразделение на ул. Д. Бедного, где оказывается помощь детям с задержками в развитии речи, а также взрослым пациентам, страдающим головными болями, перенесшими инсульт или другими неврологическими заболеваниями.

Вопросам реабилитации уделяется большое внимание и в фитнес-центре "ЮниСпорт", который входит с центром "ЮниМед" в один холдинг. Туда врачи направляют пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата на лечебную физкультуру, малоамплитудную гимнастику, гидрокинезитерапию или подводное вытяжение позвоночника.

В честь своего десятилетия медцентр проводит с 7 по 18 сентября акцию "Нам 10 лет – вам 10% скидка!". Скидки предоставляются на самые популярные услуги: приемы врачей, диагностику, лечебные процедуры, вакцинопрофилактику, справки и медосмотры, восстановительное лечение и косметологию. Ознакомиться с полным перечнем услуг и записаться на прием можно на сайте.