Пассажиры старше 60 лет получат скидки на путешествия в купейных вагонах

Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах РЖД в купе с 15-процентной скидкой, сообщает пресс-служба СвЖД.

Тарифный план будет действовать почти весь 2023 год:

с 10 января по 21 февраля,

с 28 февраля по 24 апреля,

с 16 по 31 мая,

с 16 сентября по 30 октября,

с 7 ноября по 21 декабря.

"Купить билет можно уже сейчас. Скидка будет применяться автоматически при указании даты рождения пассажира как при покупке билета в кассе, так и онлайн", - отмечается в сообщении.