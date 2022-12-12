Пассажиры старше 60 лет получат скидки на путешествия в купейных вагонах

Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах РЖД в купе с 15-процентной скидкой, сообщает пресс-служба СвЖД.
Тарифный план будет действовать почти весь 2023 год:
с 10 января по 21 февраля,
с 28 февраля по 24 апреля,
с 16 по 31 мая,
с 16 сентября по 30 октября,
с 7 ноября по 21 декабря.
"Купить билет можно уже сейчас. Скидка будет применяться автоматически при указании даты рождения пассажира как при покупке билета в кассе, так и онлайн", - отмечается в сообщении.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru