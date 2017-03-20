Тюменское концертно-театральное объединение вносит вклад в спасение детских жизней

На мероприятии в Тюменском драматическом театре 17 марта лидер группы "Зодчие" Юрий Давыдов вручил благотворительный сертификат от Тюменского концертно-театрального объединения на лечение маленькой тюменки Лики, которая страдает от редкого заболевания дыхательных путей. Средства были собраны во время выступления легендарного коллектива в филармонии.

Концерт группы "Зодчие" состоялся 25 февраля. Со сцены музыканты объявили, что прибыль от продажи билетов направят на лечение тюменских детей в рамках благотворительной акции "Под флагом добра".

Часть суммы, необходимой для лечения, передали малышке Лике. Она уже перенесла несколько операций, но болезнь возвращается вновь. Экспертным советом благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни" было принято решение направить ребенка на лечение в медицинский Центр голоса "Есон" (Южная Корея). По мнению экспертов, лечение в этой клинике позволит добиться длительной стабилизации состояния и улучшит качество жизни ребенка.

Также средства на лечения добавят в рамках проекта "Ключ к жизни". Этот благотворительный проект помогает тюменским детям с 2011 года. Благодаря содружеству неравнодушных тюменцев, власти и бизнеса за это время помощь была оказана 773 маленьким пациентам.

Дать шанс на выздоровление можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3434 – бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.