Заводоуковский полицейский спас жизнь 16-летней школьнице

Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюменской области полицейский-водитель патрульно-постовой службы вытащил девочку из задымленного помещения и поддерживал ее жизнь до приезда скорой.

Как вспоминает сотрудник отдела МВД "Заводоуковский" Булат Новотеев, в тот день он отдыхал дома после дежурства. Около восьми часов вечера к нему постучалась соседка. Взволнованная женщина сбивчиво объяснила, что ее несовершеннолетняя дочь долго не выходит из небольшой пристройки рядом с домом, дверь открыть не удается и чувствуется запах дыма.

Не раздумывая, страж правопорядка высадил дверь в пристройке и зашел в задымленное помещение. На полу он обнаружил 16-летнюю девочку, которая лежала без сознания. Мужчина взял ее на руки и вынес на улицу. Пульс у ребенка не прощупывался. Полицейский оказал школьнице первую медицинскую помощь: сделал массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря этому ребенок пришел в сознание. В это время на место прибыли полиция и скорая помощь.

Сейчас девочку уже выписали из больницы, она поправляется. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, это не первая спасенная Новотеевым за время службы в полиции жизнь. Несколько лет назад он с напарником спас местного подростка.