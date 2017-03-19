Тюменцам рассказали, как вернуть товар, не подлежащий возврату

В каком случае покупатели могут вернуть продавцу товар, не подлежащий возврату, рассказал начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза.

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", в России существует целый перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену: это предметы личной гигиены, чулочно-носочные изделия, книги, духи. Дело осложняется тем, что нередко товар тщательно упакован, и покупатель может полагаться только на информацию на этикетке.

По словам специалиста, если до потребителя не доведена информация надлежащим образом, то он вправе отказаться от проданного товара и потребовать деньги.

"Необходимо написать претензию в адрес продавца и потребовать возврат средств. Даже нарушенная упаковка не может стать преградой. Но если покупатель сам ошибся и неверно интерпретировал информацию на этикетке, то возврат или обмен невозможен", - отметил он.