Проверочные работы не повлияют на аттестаты тюменских выпускников

Контрольные работы по пяти предметам, которые не являются обязательными на ЕГЭ, предстоит написать тюменским выпускникам в апреле-мае этого года.

Как пишет газета "АиФ в Западной Сибири", проверочные работы вводят для того, чтобы бороться с "натаскиванием на ЕГЭ", когда в выпускных классах учителя и ученики сосредоточены только на подготовке к ЕГЭ в ущерб другим предметам. Школьники должны осваивать все предметы программы, а не только обязательные.

По слвоам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Сидоренко, всероссийские работы составлены с учетом стандарта образования, единого для всей страны. Такие контрольные работы проводились школами и раньше, это естественная часть образовательного процесса.

"ВПР не влияют на аттестат, к ним не нужно специально готовиться — просто нужно учиться. Контрольные работы проводились всегда. Особенность ВПР только в том, что школа и родители могут увидеть свои показатели в сравнении со всей страной. Ученики хоть из столицы, хоть из глубинки должны получать равное образование и иметь равные возможности при поступлении в вузы и выборе жизненного пути", - отметила она.