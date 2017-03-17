Тюменских водителей ожидают массовые проверки на трезвость

Массовые проверки на трезвость проведут автоинспекторы в городах Тюменской области в предстоящие выходные, 18 и 19 марта. Мероприятие специализированные батальоны ДПС проведут в утренние и вечерние часы, когда совершается наибольшее число нетрезвых поездок.

Массовая проверка водителей предполагает одновременную работу нескольких нарядов ДПС на отдельном участке дороги, создание ограниченного коридора для движения транспорта и сплошную остановку всех водителей. При этом если признаки административного правонарушения отсутствуют, автоинспектор просто проверяет документы и водитель продолжает движение. Такой формат позволяет не создавать задержек и затруднений в движении, и в то же время дает возможность проверить максимальное число участников движения, пояснили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.