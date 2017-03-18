В Тюмени трудные подростки займутся овощеводством

16:24 17 марта 2017
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mtdata.ru

Трудные подростки в рамках проекта "Наставник" тюменского центра "Дзержинец" будут выращивать помидоры. Ухаживать за растениями ребятам предстоит вплоть до созревания плодов. По мнению организаторов, это научит подопечных заботе и внимательности.

Рассаду подготовят в центре "Дзержинец", а затем высадят на территории реабилитационного центра "Тюменский", пишет портал "Мегaтюмень".

Напомним, что суть проекта "Наставник" в том, что взрослые волонтеры берут под опеку детей и подростков учетных категорий и занимаются вместе с ними социально значимой деятельностью. Сегодня в центре пятнадцать наставников.

Теги: воспитание , подростки
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