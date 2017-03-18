Динозавры заселят Тюмень: фантазия или реальное будущее?

Тюменец Олег Сыкарев предложил землякам представить возможное соседство с гигантскими рептилиями, изобразив набережную Туры, населенную динозаврами.

Очередное творение креативный пользователь соцсетей создал, основываясь на гипотезе, которая допускает в будущем возвращение эры динозавров. По мнению ученых, глобальное потепление может привести к появлению совершенно новых видов, а также значительному увеличению размеров рептилий – крокодилов, ящериц и черепах.

Свое мнение относительно соседства с этими существами высказали подписчики сообщества "ТопТюмень". Оказалось, что некоторые из них, действительно, верят в такое развитие событий при изменении климатических условий.

"Я давно говорила об этом! Давно! Даже на "Регион-Тюмень" фильм снимали на тему возрождения на наших землях дракончиков и завриков", - прокомментировала Наташа Корсак.

Хотя, большая часть пользователей восприняла фотоэксперимент с юмором. Например, Роман Сыч представил, что будет интересно охотиться на динозавров. А одну из тюменок обеспокоила деликатная проблема, которая не сходит с уст многих горожан в весенний период.

"За собаками то не могут люди г*но убирать, а за ними кто будет?", - написала подписчица.

Напомним, до этого Олег Сыкарев уже фантазировал на другую тему: что станет с Тюменью, если случится всемирный потоп. С помощью фотошопа он изобразил бескрайнее море и скалы вместо заречной части города – рядом с прекрасной набережной. Еще раньше он надрисовал над мостом Влюбленных летающую тарелку, а также "запускал" по Туре лайнер и фиксировал мощный "ядерный взрыв" за городом.