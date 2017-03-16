Тюменские эксперты обсудили дефицит вакцин и судьбу торговых центров

Почему стало сложнее приобрести прививку от клещевого энцефалита и как с этим бороться? Какая судьба ждет тюменские торговые площади? Участники Клуба экспертов Тюменской области вновь подняли ряд злободневных проблем и подметили необычные тенденции.

Постоянный и активный участник Клуба экспертов Евгений Лепешкин рассказал о внезапно обозначившемся в областной столице дефиците прививок от клещевого энцефалита и дороговизне имеющихся вакцин, что с приходом весны может стать для горожан настоящей проблемой и чего ранее в Тюмени не случалось. Также, по словам эксперта, в разных поликлиниках города врачи по-разному тарифицируются детские прививки: где-то бесплатно, где-то же только за деньги.

"В этом году поставок импортной вакцины в аптеки нет и не предвидится (обзвонил несколько сетевых аптек). Рассчитывать приходится только на отечественную, но ведь и ее нет. На весь город в паре аптек есть единичные дозы. По данным из нескольких поликлиник, прививка для детей есть (производство Москва), но ее очень мало, и нет никакой гарантии, что будет, чем поставить повторную через месяц. Цена за одну прививку в гос. поликлинике – 950 рублей", - рассказал Евгений Лепешкин.

Он сообщил (со ссылкой на врача из процедурного кабинета одной из поликлиник на Московском тракте), что вакцин практически нет и "чтобы сейчас вакцина появилась, нужно делать заявку на завод, и тогда есть шанс, что к концу месяца ее изготовят в достаточном количестве".

По словам пресс-секретаря департамента регионального департамента здравоохранения Александры Малыгиной, отсутствие в большом количестве вакцин в аптеках – объяснимая практика, так как зачастую люди не соблюдают правила хранения препаратов, прививаясь напрямую в медцентрах, и заверила, что ситуация находится под контролем.

"Население, не относящееся к категории риска, прививается за собственные средства, департамент закупает вакцину для работников лесной промышленности (условно говоря) по определенным правилам. Также и с детьми - по заявкам с прошлого года, если они будут работать в поисковых отрядах или поедут в лагерь, где есть лес. Уточню - заявки все подавали в прошлом году. Если вы просто собираетесь ходить в лес - вы вакцинируетесь самостоятельно. В городских поликлиниках повсеместно платная вакцина тоже будет - но появится чуть позже, так как она совмещается с поставками бесплатной вакцины для групп риска", - добавила Александра Малыгина.

Также пресс-секретарь предложила обратиться в Росздравнадзор, так как проверка фармацевтической деятельности находится в компетенции этого ведомства, по телефону 20-88-32.

Политолог Александр Безделов предложил обсудить противоречивую судьбу торговых центров Тюмени: город находится на 8 месте в стране по обеспеченности торговыми площадями, запланировано открытие новых ТЦ, но при этом многие уже существующие торговые центры выставлены на продажу в силу нерентабельности, что, по мнению участников Клуба, весьма противоречиво.

Эксперт подчеркнул, что первыми жертвами кризиса стали те, "для кого торговый бизнес не является профильным, а в основном бизнесе, в частности, в строительстве, своих проблем хватает, для того чтобы распылять внимание и деньги".