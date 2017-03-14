В Тюмени спадает заболеваемость ОРВИ

За прошлую неделю в областном центре зарегистрировано 7834 человек, заболевших ОРВИ. В десяти случаях это оказался лабораторно подтвержденный грипп. 78% заболевших тюменцев — это дети.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 14%. Как сообщают в городском департаменте здравоохранения, эпидемический порог в целом не превышен.

Напомним, что с начала марта в связи со стабилизацией ситуации во всех медицинских учреждениях региона отменили карантинные мероприятия.

Несмотря на это специалисты призывают тюменцев не расслабляться: помнить о соблюдении элементарных правил личной гигиены и чаще делать влажную уборку в доме.