В Тюмени спадает заболеваемость ОРВИ

16:46 14 марта 2017
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pixabay.com

За прошлую неделю в областном центре зарегистрировано 7834 человек, заболевших ОРВИ. В десяти случаях это оказался лабораторно подтвержденный грипп. 78% заболевших тюменцев — это дети. 

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 14%. Как сообщают в городском департаменте здравоохранения, эпидемический порог в целом не превышен. 

Напомним, что с начала марта в связи со стабилизацией ситуации во всех медицинских учреждениях региона отменили карантинные мероприятия.

Несмотря на это специалисты призывают тюменцев не расслабляться: помнить о соблюдении элементарных правил личной гигиены и чаще делать влажную уборку в доме.

Теги: эпидемия , ОРВИ , грипп
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