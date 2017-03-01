В регионе закончился карантин по гриппу

С 1 марта в медицинских организациях Тюменской области завершаются карантинные мероприятия. Действовавший с 19 декабря карантин отменен соответствующим приказом департамента здравоохранения Тюменской области.

Сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе стабилизировалась, заболеваемость падает уже третью неделю. На минувшей неделе показатели по эпидпорогу снизились на 29%, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.