В регионе закончился карантин по гриппу

09:15 01 марта 2017
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pixabay.com

С 1 марта в медицинских организациях Тюменской области завершаются карантинные мероприятия. Действовавший с 19 декабря карантин отменен соответствующим приказом департамента здравоохранения Тюменской области.

Сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе стабилизировалась, заболеваемость падает уже третью неделю. На минувшей неделе показатели по эпидпорогу снизились на 29%, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Теги: ОРВИ , карантин , грипп
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