Dj Грув выступит для тюменцев в новом клубе "S11"

Известный российский диджей и электронный музыкант Dj Грув станет хэдлайнером новой программы недавно открывшегося в Тюмени клуба "S11". Вечеринка состоится 25 марта, начало – в 21:00.

Dj Грув – один из самых известных диджеев в нашей стране, считается одним из основоположников Техно и Drum'n'Bass движения в Санкт-Петербурге и Москве, обладатель самых престижных музыкальных наград в России, играл в лучших клубах мира и на самых значимых рейвах в мире электронной музыки. В Тюмени он представит эксклюзивную шоу-программу.

Также для гостей выступит диджей из Екатеринбурга DJ Starski. Организаторы обещают, что только здесь любители клубной атмосферы смогут почувствовать самый современный и утонченный стиль ночной жизни города. Забронировать лучшие места можно по телефонам: +7 3452 400-800, +7 9091810113.

Отметим, открытие клуба "S11" состоялось 7 марта 2017 года по адресу: улица Герцена, 87. Главным хедлайнером этой ночи стал всемирно известный DJ Jack Wins, попавший в "Hot Tracks" iTunes, в 2016 году ставший призером конкурса "Once to watch" и завоевавший фанатов по всей Европе и Азии.

Новый клубный проект обещает тюменцам немало сюрпризов. "S11" – это живой звук, выступления известных артистов и мировых Dj, яркое световое шоу, максимальный комфорт для гостей с VIP зонами, две вместительные барные стойки, позволяющие чувствовать себя всегда в центре происходящего и гастрономические сеты от шеф-повара.