Тюменцам до 24 декабря разрешили ходить в рестораны и салоны красоты без QR-кодов

Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов о вакцинации переносится на 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области в соцсетях.

Ранее сообщалось, что QR-коды для посещения вышеназванных заведений потребуются с 3 декабря, однако Оперативный штаб скорректировал ранее озвученные планы в связи с улучшением эпидобстановки.

"Судя по цифрам, меры, которые мы предприняли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, работают. Количество вновь выявленных случаев в сутки снижается, уменьшилось число пациентов, которые болеют тяжело. Важно, что Тюменская область набрала хорошие темпы вакцинации и, если они сохранятся, мы достигнем планового показателя к концу года. А значит, начнет действовать коллективный иммунитет"- сообщил губернатор.



Итак, с 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты, а также аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день.



Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР тест. Срок его действия составляет 72 часа.