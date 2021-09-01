Тюменским клубам и ресторанам разрешили работать по ночам

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса снял введенное из-за сложной эпидобстановки ограничение на работу клубов, ресторанов и кафе.
С 31 августа развлекательным заведениям и предприятиям общепита разрешили принимать и обслуживать посетителей не только в вечернее время, но и в ночные часы, сообщается в telegram-канале Оперштаба.
По 15 сентября продлен запрет на деятельность расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах детских игровых комнат, детских развлекательных центров. Фудкорты могут работать в формате "на вынос", без потребления продукции в общих зонах питания.
В регионе продолжает действовать обязательный масочный режими социальное дистанцирование в общественных местах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru