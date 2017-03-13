В Тобольске благоустроят двадцать дворов

16:42 13 марта 2017
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В 2017 году на благоустройство тобольских дворов потратят 37 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора области, это вдвое больше, чем в прошлом году.

В этом году планируется отремонтировать и благоустроить более 20 дворовых территорий. Обязательным условием реконструкции каждой станет обсуждение проекта ремонта и его согласование с жителями.

Программа по благоустройству придомовых территорий многоквартирных жилых домов стартовала в Тобольске в 2014 году. За это время там обновили 34 двора.

Теги: благоустройство , двор , детские площадки
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