В Тобольске благоустроят двадцать дворов

В 2017 году на благоустройство тобольских дворов потратят 37 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора области, это вдвое больше, чем в прошлом году.
В этом году планируется отремонтировать и благоустроить более 20 дворовых территорий. Обязательным условием реконструкции каждой станет обсуждение проекта ремонта и его согласование с жителями.
Программа по благоустройству придомовых территорий многоквартирных жилых домов стартовала в Тобольске в 2014 году. За это время там обновили 34 двора.
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