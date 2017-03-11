Талантливым студентам ТюмГМУ дадут именные стипендии

Руководство Тюменского государственного медицинского университета приняло решение оказать поддержку талантливым студентам, поощряя их, в том числе, именными стипендиями, пишет "Тюмeнская линия".
По мнению ректора вуза Ирины Медведевой, это поможет университету отметиться на всероссийском уровне.
"Главное внимание - студентам. Они хотят участвовать и побеждать в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях и конгрессах. Мы должны поддержать их в этом, чтобы наш университет гордо зазвучал на высоком уровне", - отметила она.
Одними из первых на призыв ректора откликнулись главврач областной психиатрической больницы Евгений Родяшин и генеральный директор третьей стоматологической клиники Любовь Иванова. Они заключили договор на оказание благотворительной помощи, в том числе именных стипендий.
"Будет здорово, если их примеру последуют другие больницы", - подчеркнул исполнительный директор организации выпускников университета Станислав Муравьев.
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