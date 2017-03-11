Школьница из Тюменской области выступит на всероссийском лесном конкурсе

Мария Куликова, школьница из Викуловского района Тюменской области, стала победительницей регионального юниорского конкурса "Подрост". Ее исследовательская работа, посвященная лесовосстановлению, отправится на всероссийский этап, пишет "Тюмeнская линия".
В случае отбора школьнице защищать исследование лично и представлять свой опыт работы на секциях. Победители этапа поучаствуют в Международном юниорском лесном конкурсе в составе делегации от России. Финал конкурса намечен на май 2017 года.
Исследование Марии посвящено теме апробации и подготовки семян сосны обыкновенной. Среди методов школьница выделила стратификацию, обработку семян стимуляторами роста и удобрениями. Самым сложным этапом, по словам Марии, стал отбор семян – предстояло отобрать по 100 семян для каждой из десяти опытных делянок.
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