Школьница из Тюменской области выступит на всероссийском лесном конкурсе

08:24 11 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
nova-land.ru

Мария Куликова, школьница из Викуловского района Тюменской области, стала победительницей регионального юниорского конкурса "Подрост". Ее исследовательская работа, посвященная лесовосстановлению, отправится на всероссийский этап, пишет "Тюмeнская линия".

В случае отбора школьнице защищать исследование лично и представлять свой опыт работы на секциях. Победители этапа поучаствуют в Международном юниорском лесном конкурсе в составе делегации от России. Финал конкурса намечен на май 2017 года.

Исследование Марии посвящено теме апробации и подготовки семян сосны обыкновенной. Среди методов школьница выделила стратификацию, обработку семян стимуляторами роста и удобрениями. Самым сложным этапом, по словам Марии, стал отбор семян – предстояло отобрать по 100 семян для каждой из десяти опытных делянок.

Теги: охрана лесов , исследования , школьники , экология , конкурс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017