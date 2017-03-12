Тюменский бизнес научит студентов разводить свиней

Класс для занятий по свиноводству появится в Государственном аграрном университете Северного Зауралья при поддержке племзавода "Юбилейный". В рамках сотрудничества вуз начнет готовить кадры под нужды сельхозпроизводителей.

Как рассказала ректор аграрного университета Елена Бойко, интеграция предполагает, что предприятие должно быть местом практики для студентов - учебной и производственной. Теперь же агрохолдинг для нас не только предприятие для практик, но и для углубленных практикориентированных занятий: лекции и теоретические пары у студентов проходят в аудиториях, а практические приближены к реальному сектору экономики", - подчеркнула она.

Соглашение, подписанное между предприятием и вузом, означает подготовку будущих специалистов, исходя из потребности агрохолдинга. Прохождение практики на предприятии станет обязательным. Изменения коснутся и преподавателей вуза: они будут проходить повышение квалификации на современнейшем предприятии. В планах и улучшение материально – технической базы университета. К примеру, открыть класс для занятий по свиноводству, укомплектованный всем необходимым оборудованием и макетами, пишет ИА "Тюменская линия".

