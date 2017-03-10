Тюменские инспекторы снова пользуются ручными скоростемерами

15:32 10 марта 2017
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Больше тысячи случаев превышения скорости успели зафиксировать скоростемерами инспекторы спецбатальона ДПС ГИБДД на трассах Тюменской области. Пользоваться модернизированными ручными устройствами они снова начали с февраля этого года. 

Специализированный батальон ДПС — единственное на сегодняшний день подразделение региональной автоинспекции, которое работает с мобильными скоростемерами-видеофиксаторами. На их вооружении 17 приборов "Бинар", на которых в антикоррупционных целях установили программное обеспечение, не дающее инспектору доступа к редактированию и удалению зафиксированной информации, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Теги: ГИБДД , нарушения , ДПС
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