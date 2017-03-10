Тюменская школа анестезиологии отмечает десятилетие

Заслуга создания кафедры анестезиологии при Тюменском медицинском университете принадлежит профессору Наталье Шень, которую в 2006 году пригласили сюда из Екатеринбурга.

Как пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня", на момент создания кафедры в 2007 году в Екатеринбурге было 16 докторов наук по анестезиологии и реаниматологии, а в Тюмени - ни одного. Сегодня Наталья Шень возглавляет основанную ей в 2007 году кафедру и является главным анестезиологом-реаниматологом Тюменской области.

По ее словам, открытие кафедры в Тюмени было сопряжено со многими трудностями. Главная из них - суметь повести за собой молодежь, и организовать школу усовершенствования врачей.

"Теперь среди молодежи появились свои "звездочки", творческие люди, способные выступать и доносить до окружающих свои мысли. На ежегодной всероссийской практической школе-семинаре в 2016 году была секция, состоявшая только из тюменских докторов, которые замечательно показали себя. Студенты были под впечатлением, и поняли, как делаются серьезные научные исследования", - рассказала она.

Профессор считает, что в плане практической деятельности анестезиологов Тюменская область очень сильна, и имеет большие возможности.

"Можно сколько угодно говорить на словах о замечательном состоянии здравоохранения, но при этом отправлять свою дочь на роды в Германию. И мы знаем такие истории, когда крупные чиновники лечатся за рубежом. Но могу гордо сказать, что мои внуки родились в Тюмени; подруга и племянницы успешно прошли операции в ОКБ №1, здесь же оперировали моего брата. Я доверяю тюменской медицине, и это главный маркер уверенности в лучшей службе", - отметила специалист.