Этнофестиваль "Небо и земля" набирает волонтеров

12:33 10 марта 2017
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Этнический фестиваль "Небо и земля" пройдет в экополисе "Фестивальный", расположенном на 42 километре от Тюмени по Ялуторовскому тракту, с 8 по 12 июня.

Ежегодно это событие готовят порядка двух сотен человек. Поучаствовать в проведении мероприятия можно по нескольким направлениям: продвижение, территория, концерты и артисты, логистика и транспорт, детская площадка, тематические городки и мастер-классы. Организаторы фестиваля отмечают, что ищут ответственных, активных и общительных людей от 18 лет.

Чтобы стать волонтером фестиваля, нужно заполнить анкету. Набор продлится до 30 апреля.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте мероприятия и группе "Вконтакте".

Теги: лето , фестиваль
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