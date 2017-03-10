Этнофестиваль "Небо и земля" набирает волонтеров

Этнический фестиваль "Небо и земля" пройдет в экополисе "Фестивальный", расположенном на 42 километре от Тюмени по Ялуторовскому тракту, с 8 по 12 июня.

Ежегодно это событие готовят порядка двух сотен человек. Поучаствовать в проведении мероприятия можно по нескольким направлениям: продвижение, территория, концерты и артисты, логистика и транспорт, детская площадка, тематические городки и мастер-классы. Организаторы фестиваля отмечают, что ищут ответственных, активных и общительных людей от 18 лет.

Чтобы стать волонтером фестиваля, нужно заполнить анкету. Набор продлится до 30 апреля.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте мероприятия и группе "Вконтакте".