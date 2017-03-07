Каждый третий тюменец недоволен уборкой снега во дворах

Около 38% тюменцев абсолютно не удовлетворены качеством уборки снега на придомовых территориях. Такие результаты показал опрос, проведенный в одном из местных популярных пабликов "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно полученным данным, 7 процентов жителей областной столицы не видят, чтобы снег у их подъездов убирался в принципе. Более 17% опрошенных оценили качество уборки снега во дворах лишь одним баллом из пяти возможных. "Двойку" коммунальщикам поставили 14% пользователей.

В то же время выше среднего качество работы дворников оценили 30,1%: "четверку" уборщикам поставили 17,8% тюменцев, а отличной чистку снега назвали 13,4%. И, наконец, треть тюменцев полагает, что уборка снега проводится удовлетворительно: вроде бы неплохо, но могла бы быть и лучше.

В комментариях пользователи, в частности, жаловались на гололед, грязь, неубранный снег и ледяные колеи во дворах.

Таким образом, в среднем один из трёх тюменцев недоволен тем, как убираются дворы, один – вполне доволен, а еще один считает, что могло бы быть и лучше, но в целом сойдет и так. Остаётся лишь догадываться, почему тюменские управляющие компании, отвечающие за уборку снега с придомовых территорий, работают так по-разному.