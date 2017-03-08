В Тюмени пройдет митинг памяти легендарного разведчика Николая Кузнецова

Фото официальной группы проекта "Мы - потомки героев!"

Тюменские студенты, школьники и представители власти примут участие в митинге в память о разведчике Николае Кузнецове, который пройдет в областной столице 9 марта.

Мероприятие начнется в 10:00 у главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Республики, 9).

В 73-ю годовщину со дня гибели легендарного разведчика прозвучат музыкальные композиции и театральные постановки "Моменты жизни советского разведчика" от студентов университета, пишет "Вслyх.рy".

В 11:45 в доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) пройдет презентация авторской песни, посвященная жизни Николая Кузнецова. Организаторы — Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Совет ветеранов госбезопасности.

В 1926 году Николай Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, ныне Государственный аграрный университет Северного Зауралья, но из-за семейных проблем был вынужден перевестись в Талицкий лесной техникум.

Справка: Николай Иванович Кузнецов родился 14 июля 1911 в д. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии (ныне Талицкий городской округ Свердловской области). Погиб 9 марта 1944 около с. Боратин Бродовского района Львовской области.

Советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Награжден званием Героя Советского Союза посмертно.