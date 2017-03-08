Беременным тюменкам оказывают помощь в Доме для мам

Попавшие в трудную жизненную ситуацию женщины могут обратиться за помощью в центр "Дом для мам".

За год работы в этом центре помощи родилось 18 детей, на его попечении находится более 50 семей и более 150 детей, а если учесть филиалы, то количество увеличится, сообщает "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Руководит проектом Ольга Сметанюк. Она активно занимается защитой жизни нерожденных детей и состоит в комиссии по защите семьи, материнства и детства Тобольской митрополии.

"В стране уже действуют общественные организации, помогающие семьям в сложный период. Например, моя сестра создала в Муроме подобную организацию и, честно признаюсь, я "заразилась" от нее, хотя вначале боялась впустить эту боль в сердце, – рассказывает Ольга Сметанюк. – Когда узнаешь, что миллионы детей гибнут до рождения, понимаешь: надо что-то предпринимать. Два года назад под руководством протоиерея Ростислава (Петрова), руководителя комиссии по защите семьи, материнства и детства митрополии, решили создать центр помощи мамам с детьми и беременным женщинам, попавшим в сложную ситуацию".

В рамках проекта открыли небольшой склад при храме Николая Чудотворца на улице Моторостроителей, где настоятелем является протоиерей Ростислав (Петров). Сделали объявления в церквях и социальных сетях о том, что требуются вещи для женщин и малышей. Затем появился приют для тех, кто родил, но негде и не на что жить. Если есть возможность, арендуем квартиры для попавших в беду женщин. В приюте подадут руку помощи и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.