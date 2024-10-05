В чем опасность дефицита железа во время беременности

Железо необходимо для поддержания нормального состояния организма. Достаточно часто страдают от его недостатка беременные и молодые мамочки, так как львиная доля запаса железа в организме уходит на развитие малыша или процесс родов.

Врач УЗД к.м.н Елена Макарова объяснила, что беременной женщине крайне важно поддерживать достаточное содержание железа в своем организме, так как он участвует в образовании ДНК плода, способствует становлению его пищеварительной, нервной, мышечной, иммунной систем.

Недостаток железа у беременной женщины может иметь серьезные последствия как для нее самой, так и для ее ребенка. Железодефицитная анемия в большинстве случаев способствует развитию усталости, слабости, головокружения, одышки, бледности кожи, ломкости ногтей и волос, снижению иммунитета, повышенному риску преждевременного рождения ребенка, рождению ребенка с низким весом.

Также недостаток железа может привести к задержке в развитии плода, нарушению формирования центральной нервной системы, снижению иммунитета, повышенному риску инфекций. Для предотвращения железодефицитной анемии во время беременности врач может рекомендовать увеличить потребление продуктов, богатых железом, сообщает Тюменская область сегодня.