Несовершеннолетним беременным тюменкам помогают в центре "Семья"

В Тюмени в региональном центре "Семья" действует проект "В помощь маме". Он направлен на поддержку несовершеннолетних беременных девочек и молодых мам, которые чаще всего к рождению ребенка оказываются не готовы.

По словам ведущего психолога центра Елены Подгорной, помощь оказывают всестороннюю: девочек готовят к родам и учат ухаживать за ребенком, рассказывают, как повысить финансовую грамотность. К девочкам приходят гинекологи, педиатры, педагоги и психологи. Работе с последними уделяют больше всего внимания.

"Чаще всего для девочек беременность становится неожиданностью. Мы оказываем им психологическую поддержку как будущим мамам. С родителями этих девочек работаем тоже – бывает трудно принять, что дочь так скоро станет мамой. К тому же девочки, как правило, сообщают о беременности, когда находятся уже на поздних сроках. Для родителей это шок", – рассказала Вслух.ру Елена Подгорная.

Также в центре готовы бесплатно дать молодым мамам на время предметы первой необходимости: коляски, манежи, кроватки.