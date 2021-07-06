Тюменцам рассказали, на что обратить внимание при подаче заявлений на выплаты по беременности и на детей от 8 до 16 лет

1 июля в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Тюменской области начался прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
За первые пять дней поступило более 8 тысяч заявлений и абсолютное большинство из них было оформлено с помощью электронного сервиса на портале госуслуг.
Во избежание ошибок при заполнении заявлений по личным данным заявителя и ребенка (ФИО, СНИЛС и т.п.) специалисты рекомендуют заранее внести соответствующую информацию в личном кабинете и отслеживать ее актуальность.
Распространенные ошибки при подаче заявления:
- неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, отличного от того, что указано в свидетельстве о рождении;
- неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);
- неправильный СНИЛС ребенка;
- предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);
- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
- отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;
- не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.
Перечисление средств будет происходить только на банковские карты национальной платежной системы "Мир". Назначаться выплаты будут с учетом комплексной оценки нуждаемости.
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