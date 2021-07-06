Тюменцам рассказали, на что обратить внимание при подаче заявлений на выплаты по беременности и на детей от 8 до 16 лет

1 июля в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Тюменской области начался прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

За первые пять дней поступило более 8 тысяч заявлений и абсолютное большинство из них было оформлено с помощью электронного сервиса на портале госуслуг.

Во избежание ошибок при заполнении заявлений по личным данным заявителя и ребенка (ФИО, СНИЛС и т.п.) специалисты рекомендуют заранее внести соответствующую информацию в личном кабинете и отслеживать ее актуальность.

Распространенные ошибки при подаче заявления:

- неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, отличного от того, что указано в свидетельстве о рождении;

- неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);

- неправильный СНИЛС ребенка;

- предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);

- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;

- отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;

- не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

Перечисление средств будет происходить только на банковские карты национальной платежной системы "Мир". Назначаться выплаты будут с учетом комплексной оценки нуждаемости.