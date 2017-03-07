В Тюменской области создают систему автофиксации нарушений ПДД

Один из крупнейших интернет-провайдеров приступил к созданию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Тюменской области.

В рамках проекта планируется установить в Тюмени и Тобольске 151 комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация с камер будет круглосуточно направляться в режиме реального времени в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи, пишет "Тюмeнская линия".

Участки, на которых будут установлены камеры фотовидеофиксации, рекомендованы комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области и согласованы с региональной Госавтоинспекцией.

Проект будет реализовываться поэтапно, так, чтобы каждый законченный элемент аппаратно-программного комплекса был способен функционировать и автоматически фиксировать административные правонарушения.

Главная цель системы – повышение безопасности на автодорогах. Как показывает опыт регионов, где такая система уже реализована, переход к использованию специальных технических средств снижает аварийность более чем на 60%.