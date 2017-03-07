Дочки-матери: в женский праздник в Тюмени пройдет онлайн-шоу

Первое женское онлайн-шоу пройдет в коворкинге "Моя территория". Четыре медийные тюменки в прямом эфире покажут, насколько хорошо они знают собственных дочерей.

В проекте участвуют ведущая радиостанции "Красная армия" Юлия Бутакова и ее дочь Кира, владелица салона красоты Top beauty studio Светлана Руднева и Алиса, модель и тату-мастер Мария Зайшлая и Акира, дизайнер и владелица фотостудии Che studio Елена Чеглакова и Аня. Мамам и дочкам предстоит вместе проявлять эрудицию, креативность и ловкость в интерактивных конкурсах и бороться за звание лучшей команды в режиме онлайн. Прямой эфир начнется в 12:00 на сайте Мой портал, сообщает пресс-центр регионального проекта "Моя территория".