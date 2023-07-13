Около 5 тысяч пар с начала 2023 года оформили свои отношения в загсах Тюменской области

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В 1 полугодии 2023 года в Тюменской области зарегистрировано 4964 брака.

Наиболее частый возраст вступления в брак в Тюменской области среди женщин составил 25 лет, у мужчин — 26 лет.

Наибольшее количество браков у женщин зарегистрировано в возрастной группе 23-25 лет, у мужчин — 25-27 лет. Согласно данным информационно-аналитического портала "ЗАГС", общероссийскими средний возраст жениха составляет 34,4, невесты - 32,3 года.

По данным Росстата, в 2022 году в России заключили более 1 млн браков. Количество выросло на 130 тыс. по сравнению с 2021 годом. Больше всего браков зарегистрировано в Москве - 130 тысяч.