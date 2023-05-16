На Ямале бесплатно проверят здоровье будущих родителей

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Ямальские молодые семьи, начиная с 15 мая, смогут получить специальные сертификаты при регистрации брака. Воспользоваться сертификатом можно в течение полугода с момента регистрации брака.

Поручение об их досрочной выдаче дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Проект по поддержке молодоженов планировалось запустить 1 июля. Однако во время ежегодного доклада глава округа объявил о том, что сертификаты будут выдавать с середины мая.

"Мы запускаем выдачу нового сертификата молодоженам. Он будет выдаваться при регистрации брака для бесплатного широкого обследования будущих родителей. Исследования, которые еще вчера стоили немалых денег, сегодня будут бесплатны", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Документ будут вручать всем молодоженам при условии, что одному из них от 18 до 35 лет. Воспользоваться сертификатом можно в течение полугода после регистрации брака. С его помощью молодые пары смогут пройти в поликлинике, к которой прикреплены, диагностику, сдать анализы, проконсультироваться у узких медицинских специалистов. В случае, если потребуется более серьезное и углубленное обследование, супругов направят в окружные больницы, а потраченные на дорогу до медучреждений средства компенсирует правительство округа.

Сертификаты для молодых семей на Ямале – часть проекта, который направлен на укрепление репродуктивного здоровья. Ранее Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал должен стать лучшей в стране территорией детства, а здоровье родителей – одна из важных составляющих этой программы.