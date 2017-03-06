В Тобольске разбили киношную тарелку

На съемочной площадке художественного фильма "Тобол" 5 марта прозвучала команда "мотор". После первой сцены по старой доброй традиции режиссер картины Игорь Зайцев разбил тарелку. Съёмки будут идти до конца лета.

Фрагмент Тобольска образца XVIII века вырос за зиму в Тобольске в районе бывшей нефтебазы у подножья Чувашского мыса, строительство декораций еще продолжается. В общей сложности тюменские и тобольские подрядчики на площадке возведут сорок объектов. В их числе подворье Ремезова и дом губернатора Гагарина, порт, постройки бухарцев, крестьянское подворье, торговые ряды, две церкви, имитация взвоза. После съемок их передадут в местный музей-заповедник и в дальнейшем будут включены в туристические программы. Пополнят экспозиции сибирского быта тобольского музея и костюмы персонажей. Для фильма их отшивают из импортных тканей в соответствии с эпохой, даже пуговицы делают по слепкам старых пуговиц из музеев Москвы и Петербурга.

В первый съемочный день журналистам показали святая святых: гримерки, где актёры готовятся к съёмкам, реквизит на складах, сами съемочные площадки, куда зрителей не пускают. Отведали гости и "кинокорм", чтобы понять, что едят во время съемок актёры и все киношники, рассказал координатор проекта Александр Новопашин.

Жители Тобольска не только наблюдают за происходящим, но и являются активными участниками массовых сцен.

"Всем привет с первого съёмочного дня! Было сложно, физически тяжело, но ооочень интересно! Воспоминания на всю жизнь! Всем, кто идёт за нами - терпения, внимания к просьбам режиссёров, выносливости и радости от общения друг с другом!!! Спасибо Анне, Ирине, Владимиру, Елизавете и Роману! И всем, кто помогал, но имени своего не озвучивал!!!" - делится впечатлениями одна из участниц в группе "Тобол. Художественный фильм" в соцсети "ВКонтакте".

Понравилось на съемках и журналистам:

"Очень интересный опыт - побывать на выездной съемочной площадке киноконцерна Мосфильм в древнем Тобольске! Сегодня прошел первый день съёмок исторического восьмисерийного киносериала "Тобол"! По традиции большого кино после съемки первой сцены режиссер картины разбил на удачу об кино штатив памятную тарелку))))) Автор сценария: Алексей Иванов. Режиссёр: Игорь Зайцев. Оператор: Юрий Коробейников. Продюсер: Олег Урушев. Автор идеи: Sergey Dubinskiy. Производство телекомпании СургутИнформТВ и кинокомпании Solivs в партнерстве с Первым каналом ТВ ! В главных ролях : Петр I - Дмитрий Дюжев, губернатор Гагарин - Евгений Дятлов, Семен Ремезов - Дмитрий Назаров, Машенька Ремезова - Мария Макарова и многие другие", - сообщает на своей странице в Facebook Сергей Русанов.

Полнометражный художественный фильм "Тобол" выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу "1 канала" планируется создание телевизионной версии из 8 серий. Фильм финансируется из федерального Фонда поддержки отечественной кинематографии, отмечается на сайте правительства Тюменской области.

Фото со страницы Сергея Русанова.