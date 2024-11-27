Депутаты Тюменской гордумы приняли бюджет города на 2025 год

Доходы бюджета Тюмени на 2025 год составят 46,6 миллиарда рублей, расходы – 49,6 миллиарда, дефицит прогнозируются в размере 2,9 миллиарда рублей. Главный финансовый документ города депутаты большинством голосов поддержали на очередном заседании Тюменской городской думы.

По сравнению с 2024 годом, доходы бюджета на 2025 год выросли на 16 процентов (на 6,4 миллиарда рублей), расходы увеличились на 14 процентов. Более 2 миллиардов рублей дефицита будут перекрыты по итогам экономии из бюджета-2024, еще 780 миллионов рублей при необходимости могут быть заимствованы в банке. При этом отмечено, что дефицитный бюджет формируется не первый год, однако еще ни разу администрация города не брала кредитов на обеспечение расходов. Депутаты выразили надежду, что так будет и в следующем году.

Резюмируя итоги голосования по бюджету, председатель гордумы Светлана Иванова подчеркнула, что главный финансовый документ города является бюджетом развития, в нем все социальные обязательства не только сохранены, но и расширены.

Глава города Максим Афанасьев поблагодарил депутатов за активное участие в обсуждении проекта бюджета и отметил, что задача властей - приложить все усилия для того, чтобы эффективно использовать средства. "Все предложения, рекомендации, которые в ходе исполнения бюджета будут поступать, прошу направлять в конструктивное русло для того, чтобы мы совместно достигали как можно быстрее результатов, направленных на удовлетворение потребностей наших жителей и тем самым эффективнее выполняли функцию управления", - обратился к депутатам глава города.

В беседе с журналистами председатель думы и глава города еще раз акцентировали внимание на финансировании особо важных для тюменцев вопросов, таких как развитие дорожной инфраструктуры, ремонт и содержание школ, детсадов и других соцобъектов, благоустройство дворов и общественных пространств, сохранение льгот для школьников, студентов и ветеранов при проезде в общественном транспорте, повышение стипендий отличникам и доплаты студентам — будущим школьным учителям. Светлана Иванова особо отметила увеличение программы инициативного бюджетирования на 10 миллионов рублей. Максим Афанасьев рассказал о том, что со следующего года семьям участников СВО будут компенсировать расходы на продленку для детей, обучающихся в 1-6 классах.

"Бюджет города социально направленный, сбалансированный. 95 процентов средств будет направлено на реализацию муниципальных программ. Мы благодарим главу города и команду администрации за правильный подход и очень четкое формирование бюджета, который нацелен на развитие нашего города, на создание качественных условий для проживания и комфорта всех наших горожан", - подытожила Светлана Иванова.