Фильм "Тобол" - история, любовь и экшн

Известный продюсер Олег Урушев рассказал журналистам, как возникла идея снять сериал про Семена Ремезова, чем удивил автор романа "Тобол"Алексей Иванов и на что приходится идти, чтобы актеры вжились в роли.

Три года назад Олегу Урушеву в тюменском отеле на глаза попала небольшая брошюра о выдающемся сибиряке Семене Ремезове. Узнав подробности о его жизни и вкладе в развитие Сибири, Урушев решил снять сериал об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

Сценарий для будущего фильма согласился написать Алексей Иванов - ему эта тема оказалась близка и интересна. "Иванов рассказал мне другую историю Ремезова, о которой мало кто знает даже в Тюмени. Семен Ульянович был главным металлургических магнатов того времени. Организовал первый "железный караван", благодаря чему Россия впоследствии по производству металла вышла на мировой уровень. Он же спас кунгурскую летопись, из которой мы многое знаем об Ермаке", - рассказывает Урушев.

Идею создания сериала поддержал "Первый канал". Летом прошли кастинги, в них участвовали более двухсот человек. В итоге Ремезова сыграет Дмитрий Назаров, Гагарина - Николай Фоменко. Дмитрий Дюжев предстанет в роли Петра I. По словам продюсера, для того, чтобы вжиться в образ, Дмитрий хочет провести ночь в спальне императора - этот вопрос обсуждается с музеем.

Помимо столичных актеров в фильме будут участвовать иностранцы. Около тридцати ролей сыграют представители местных театров.

Так, Александр Тихонов из драмтеатра утвержден на роль сына Ремезова - Леонтия.

Антон Бартоль из театра кукол сыграет шведа Сванте Инбурга, Денис Рекало из театра "Ангажемент" предстанет перед зрителем немцем Штурбентом.

Съемки будут проходить в московских павильонах, в петербургских интерьерах, но по большей части - 85-87 % - в Тобольске. Старт намечен на 1 марта, однако подготовительные работы идут уже полным ходом.

Костюмеры отшивают костюмы, сверяясь с каталогами эскизов, хранящимися в музеях.

www.facebook.com

www.facebook.com

Компании "Зодчий" и "Загрос" в подгорной части Тобольска возводят декорации. Мастера занимаются реквизитом. В Тюмени и Тобольске изготовят четыре судна и небольшой хантейский флот для воссоздания "тобольской Венции"по старым гравюрам. Усадьбы Ремезова и Гагарина построят как капитальные строения - в них будет снято много сцен, по завершении проекта они станут частью музейного комплекса.

Одна из первых сцен - массовая драка у стен Тобольского кремля. Ее разработкой и подготовкой занимается известный и в России, и за рубежом каскадер Виктор Иванов. Сниматься в ней будут профессиональные каскадеры. Жители города смогут участвовать в массовых сценах, так что желающие могут начинать отращивать волосы и бороды.

Надо отметить, начавшись со сценария к сериалу, идея переросла в более крупный проект. Первую часть романа - "Тобол. Много званых" - почитатели таланта Алексея Иванова уже могут прочесть: презентация книги состоялась в начале декабря. Летом ожидается издание второй части - "Тобол. Мало избранных". Помимо этого, автор готовит к печати документальное исследование "Дебри". Сценарий для сериала также готов, сейчас идет работа над сценарием для полнометражного фильма. Как рассказал Урушев, наиболее полно роман отразится в сериале. В основе сюжетной линии фильма, который рассчитан на несколько другую аудиторию, - история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой, в романе эта линия второстепенна.

Над созданием фильма работают кинокомпании Solivs и "Сургутинформ ТВ". Ожидается, что сериал выйдет в конце 2018 - начале 2019 года, полнометражный художественный фильм "Тобол" в широкий прокат попадет осенью 2019 года. Финансирование осуществляется из федерального Фонда поддержки отечественной кинематографии и при участии "Первого канала".